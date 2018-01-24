İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı Başvuruları 2 Şubat'ta Sona Eriyor

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nün resmi internet sayfası, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda üniversitenin 50 sözleşmeli personel alımı yapacağı, bu alımlar için herhangi bir sınav sürecinin gerçekleşmeyeceği belirtilmişti.

İnönü üniversitesi sözleşmeli hemşire alımı için başvuru işlemleri 19 Ocak 2018 tarihi itibariyle resmen başlamıştı. Üniversiteden yapılan bilgilendirmede - Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun, 2016 KPSS'ye giren ve diğer başvuru genel şartlarını (bknz başvuru kılavuzu) yerine getiren adayların başvuru yapabileceği ilgili alım için süreç 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle sona erecek. Hemşire adayları başvuru dilekçelerini https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/personel adresinden temin edebilecekler.

Yine ilgili sayfadan başvuru kılavuzuna ve diğer detaylara erişim mümkün. Başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecek en yüksek puanı olan 50 aday güvenlik soruşturmasının ardından iş başı yaptırılacak.

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