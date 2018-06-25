İlanlar Yayımlandı: KPSS'siz ve 60 KPSS ile 3 SYDV Personel Alımı Yapıyor

3 farklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilanlar yayımlandı.

Yayımlanan ilanlarda Artvin Ardanuç ile Kemalpaşa ile Denizli Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine büro personeli ile Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrolarında istihdam etmek üzere 4 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

İLANLAR

Artvin Ardanuç SYDV Personel Alım İlanı

Artvin Kemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı

Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı

BAŞVURU

SYDV personel alımı ön başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın.

https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx

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