İlan Az Önce Yayımlandı: İnönü Üniversitesi KPSS Puanı ile Mülakatsız 50 Hemşire Alıyor

İnönü Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden 19 Ocak 2018 tarihli personel alım ilanı yayımlandı.

Üniversite Rektörlüğü tarafından DPB'de yayımlanan ilanda İnönü Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere lisans mezunu adaylar arasından 50 hemşire alımı yapacağını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olan adaylar arasından yapılacak alım için sözlü veya yazılı sınav yapılmayacak. Alımda geçerli sıralama kriteri KPSS puanı olacak.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

# Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

# Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

# 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

# Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuru Şekli

İnönü Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımına başvurular şahsen 2 Şubat tarihine yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

# Başvuru formu

# CV

# 1 fotoğraf

# KPSS sonuç belgesi

# Mezuniyet belgesi

# Kimlik fotokopisi

# Adli sicil kaydı

# 4 adet güvenlik soruşturması formu.

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