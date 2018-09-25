İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayınlandı

Sinop İl Özel İdaresi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile sözleşmeli avukat alımı yapacağını duyurdu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve eğitim durumu belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak işe alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR

Türk Vatandaşı olmak, Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak, Atanacağı pozisyon itibariyle Tablo 1’de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikten muaf tutulmuş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak. Avukatlık staj süresi hariç en az beş (5) yıl mesleki tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek, Sinop Ġli sınırları dâhilinde ikamet eden adaylar ve KPSS puanı olan adaylar öncelikli tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAV

Adayların 26.09.2018-03.10.2018 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar başvuru dilekçesi, Avukatlık Ruhsatnamesi, Özgeçmiş, İkametgâh Belgesi, Diploma Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belge ile birlikte Sinop İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.