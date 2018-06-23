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İki Üniversite KPSS'siz ve KPSS Puan Sınırı Olmadan 434 Kamu Personel Alımı Yapıyor

İki Üniversite, Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından KPSS'siz ve KPSS puan sınırı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu.

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İki Üniversite KPSS'siz ve KPSS Puan Sınırı Olmadan 434 Kamu Personel Alımı Yapıyor

İki Üniversite, Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından KPSS'siz ve KPSS puan sınırı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:31
İki Üniversite KPSS'siz ve KPSS Puan Sınırı Olmadan 434 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Akdeniz ve Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı yapıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Akdeniz Üniversitesi 319, Adnan Menderes Üniversitesi ise 115 personel alımı yapacağını duyurdu. 434 kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlara başvurular devam ediyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.
  • Eczacı kadrosu için KPSS şartı aranmamaktadır.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 319 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI MEZUNİYET ŞARTI VE KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU

İlanlara başvurular Adnan Menderes Üniversitesi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine, Akdeniz Üniversitesi için ise Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak.

  • Başvuru Formu
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Fotoğraf (1 Adet)
  • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
  • KPSS Sonuç Belgesi
  • Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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