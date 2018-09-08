İki Üniversite Çok Sayıda Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan iki ilanda 251 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Fırat Üniversitesi 148 Bozok Üniversitesi ise 93 kamu personeli ve memur alımı yapıyor.

Elezığ Fırat Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi dpb.gov.tr adresi üzerinden yayımladıkları ilan ile toplam 251 kamu personeli ve memur alımı yapacaklarını duyurdular. Elazığ Fırat Üniversitesi 148, Yozgat Bozok Üniversitesi ise 93 kamu personeli ve memur alımı yapıyor.

İlanlara başvurmak isteyen adaylar lise, önlisans ve lisans mezunu hemşire, tekniker, fizyoterepist ve diğer türde sağlık personeli gibi alanlarda mezuniyet şartı ile başvuru yapabilirler.

Başvuru yapacak adayların Lise, Önlisans ve Lisans mezunu olmaları gerekiyor.

Yayımlanan üniversite ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar 21 Eylül 2018 tarihine kadar bizzat kendileri müracaat etmesi gerekiyor. Alımlar Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans düzeylerinde 2016 ve 2018 KPSS puanlarına göre yapılacak.

Elazığ Fırat Üniversitesi ilanının detayları ve başvuru formu için buraya tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi başvuru formu için buraya tıklayınız.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçecek.

İstenen belgeler ise şöyle;

2016 ve 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

Öğrenim Belgesi,

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2 Adet Resim

Adli Sicil kaydı olmadığı gösterir belge

Fırat Üniversitesi alımı için tıklayınız.

Bozok Üniversitesi alımı için tıklayınız.

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