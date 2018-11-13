İçişleri Bakanlığı Sözlü Sınavı İle 12 Stajyer Kontrolör Alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile Giriş (Sözlü) Sınavı İle 12 Stajyer Kontrolör alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda "İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 12 adet Stajyer Kontrolör kadrosuna 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak Giriş(Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar),

ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP9” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 72 kişi içerisinde bulunmak (72 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov .tr adresli internet sitesinde yer alan “2018 yılı Stajyer Kontrolör Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 26-30 Kasım 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler. Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 63) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 30 Kasım 2018 tarihi saat 16:00’a kadar talep edebilecektir. İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 30 Kasım 2018 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş(Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 04 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 04-05 Aralık 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 05 Aralık 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre Giriş(Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi , 12 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

Adaylar, Bakanlığın www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 24-25 Aralık 2018 tarihleri arasında (09:00-12:00/13:30-17:30) saatleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş(Sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş(Sözlü) sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş(Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 27 Aralık 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın www.icisleri.gov .tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Stajyer Kontrolörlük Giriş(Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav konuları ve diğer detaylar için Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için buraya tıklayınız

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