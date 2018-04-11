İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için Başvuru Sürecinde Son Saatlere Giriliyor

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim personeli alımı başvurularında sona gelindi. İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav duyurusu başlığı altında geçtiğimiz haftalarda Bakanlık resmi sitesi, DPB ve Resmi Gazete'den yayımlanan ilanda "İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların ") Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak" şartının yanı sıra pozisyonlara göre özel belirlenen şartları da yerine getirmesi gerekiyor. İlgili özel şartları aşağıdaki başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Başvurular 13 Nisan 2018 mesai bitimine kadar talep edilen belgelerle (Başvuru kılavuvuzuna bakınız) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - İnönü Bulvarı No:4 A-Blok Kat: 1 Bakanlıklar/ANKARA) adresine yapılacak. İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN.

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