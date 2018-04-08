Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yapacak (Başvurular Başlıyor)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor.

banner396

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yapacak (Başvurular Başlıyor)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor.

08 Nisan 2018 Pazar 15:37
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yapacak (Başvurular Başlıyor)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı briimlerine sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde kurum resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuruların 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacağı belirtilmişti.

 Büro Personeli, Sosyal Çalışmacı ve Kameraman pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adayların her bir pozisyon için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarının yanı sıra aşağıdaki başvuru genel şartlarını da taşıması gerekiyor : 

Başvuru işlemleri Bakanlığın resmi internet sitesi üzeirnden 17 Nisan 2018 tarihine kadar online olarak gerçekleşecek. Başvuru için e-Devlet şifresi gerekiyor, e-Devlet şifresi olmayan adaylar PTT şubelerinden e-Devlet şifresini temin edebilirler.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıIçişleri Bakanlığı Göç Idaresi Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Az Önce Yayımlandı: Bozok Üniversitesi 75 Hemşire Alımı Yapacak
Az Önce Yayımlandı: Bozok Üniversitesi 75 Hemşire Alımı Yapacak
DPB Duyurdu: Gazi Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
DPB Duyurdu: Gazi Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 125 Personel Alınacak (Başvurular Başlıyor)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 125 Personel Alınacak (Başvurular Başlıyor)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim