İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yapacak (Başvurular Başlıyor)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı briimlerine sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde kurum resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuruların 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacağı belirtilmişti.

Büro Personeli, Sosyal Çalışmacı ve Kameraman pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adayların her bir pozisyon için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarının yanı sıra aşağıdaki başvuru genel şartlarını da taşıması gerekiyor :

Başvuru işlemleri Bakanlığın resmi internet sitesi üzeirnden 17 Nisan 2018 tarihine kadar online olarak gerçekleşecek. Başvuru için e-Devlet şifresi gerekiyor, e-Devlet şifresi olmayan adaylar PTT şubelerinden e-Devlet şifresini temin edebilirler.

KPSSCAFE - ANKARA