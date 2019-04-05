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İçişleri Bakanlığı Personel Alıyor! İşte Detaylar!

İçişleri Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla personel alıyor. Şartlar neler? Kimler başvurabilir? İlan numaraları neler? İşte detaylar!

İçişleri Bakanlığı Personel Alıyor! İşte Detaylar!

İçişleri Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla personel alıyor. Şartlar neler? Kimler başvurabilir? İlan numaraları neler? İşte detaylar!

05 Nisan 2019 Cuma 13:03
İçişleri Bakanlığı Personel Alıyor! İşte Detaylar!

İçişleri Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla personel alıyor. Şartlar neler? Kimler başvurabilir? İlan numaraları neler? İşte detaylar!

Türkiye iş Kurumu üzerinden ilan yayınlayan İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bu ilanla İçişleri Bakanlığı işçi alım yapacak.

Bartın il Özel İdaresi bünyesinde görev alacak olan personellere ilişkin açıklanan kadrolar şöyle:

  • Yükleyici (Loder) Operatörü, ilan no: 00004915591
  • Greyder operatörü, ilan no: 0004915598
  • Ekskavatör (kazıma ve yükleme) operatörü, ilan no: 00004915600
  • Silindir operatörü, ilan no: 0004915547
  • Otomotiv elektromekanikeri/otomotiv diagnostik (arıza tespit ve giderme), ilan no: 0004915565
  • Beton asfalt serme (Finisher-Serici) makinesi operatörü , ilan no: 00004915619

Başvuruların 8 Nisan 2019 tarihinde sona ereceği açıklandı. Bu tarihten önce adayların mutlaka İŞKUR’un resmi internet adresinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

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