İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları için yarın son gün! 1200 personel alımı başvuru şartları .

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvurular başladı ve başvurular için yarın son gün... İşte İçişleri Bakanlığı tarafından alımı devam eden 1200 personel alımı ile ilgili detaylar...

Binlerce kişiye iş olanağı sağlayacak olan İçişleri Bakanlığı, 1200 personel alacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın hangi bölümlere personel alacağını ve vereceği ücreti de belirledi. İşte İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı ile ilgili detaylar…



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

21 Şubat'ta başlayan personel alımı başvuruları 26 Şubat'ta yani yarın sona erecek. Başvurular www.icisleri.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlikçağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlikhizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 1 Ocak 2019 tarihiitibarıyla 35 yaşınıdoldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)



3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanıalmış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,



4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



2018 RAKAMLARINA GÖRE MAAŞ (2019 ZAMLARININ ORANINDA DEĞİŞECEKTİR)

UNVANI SAYISI BRÜT ÜCRET

Arşiv Uzmanı 20 2.650 TL

Mühendis 46 4.438 TL

Tekniker 41 3.348 TL

Şehir Plancısı 2 4.438 TL

Teknisyen 127 2.784 TL

Büro Personeli 964 2.650 TL

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILIYOR?



İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere yapılacağı açıklanan 1200 memur alımında en dikkat çeken kadro Büro Memuru kadrosu oldu. Bakanlık önlisans ve lisans mezunu adaylar arasında 964 Büro Memuru alımı yapacak.



Bu kadronun dışında lise mezunu adayaların başvuru yapabileceği Tekniker kadrosu ile Teknisyen ve Mühendis kadrolarına da alımlar olacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Mühendis Kadrosuna 36 personel, Elektrik Elektronik Mühendisi kadrosuna 42, Bilgisayar Teknikeri kadrosuna 31, Elektrik Elektronik Teknisyeni kadrosuna 127, Harita Teknikeri kadrosuna ise 10 personel alımı yapacak. Bu alımların dışında ayrıca Arşiv Uzmanı için 20 kadro ve Şehir Planlayıcısı kadrosu için ise 2 kadro ayrılmış durumdadır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



İçişleri Bakanlığı 1200 devlet memuru alım başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar 21 Şubat tarihinden itibaren başvurularını İçişleri Bakanlığı'na ait internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile yapabilecekler. Başvuru süreci 26 Şubat tarihinde sona erecek. Yani başvuru yapmak isteyen aday için sadece 5 günlük gibi kısa bir başvuru süresi olacak.



Adaylar belirtilen bu tarihler arasında başvurularını elektronik olarak tamamlayacaklar. Şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacak adayların başvuruları ise kabul edilmeyecek.

1200 Memur alımı ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

(Sınav başvuruları 21/02/2019 Perşembe günü başlayıp, 26/02/2019 Salı günü saat 17:30 itibariyle sona erecektir.)

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