İçişleri Bakanlığı KPSS 70 Puanla Kamu Personeli Alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 15 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 15 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda "İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş(Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar),

ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 36” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (60 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan 2018 yılı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

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