İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

T.c. İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından İl göç uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yayınlandı. 45 Personel alınacağı açıklanan ilanın detayları haberimizin devamında yer alıyor...

Yayınlanan ilanda "İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (45) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (45) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2- En az 4 yıllık eğitim veren ilanda belirtilen fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar), 4- 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak. II- SINAV BAŞVURUSU 1- Giriş Sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online olarak alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 09.00’da başlayıp 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Online başvuru sonunda alınacak olan Başvuru Kayıt Formu bilgisayara kaydedilerek adaylar tarafından başvuru tarihleri arasında gpmsinav@ybu.edu.tr email adresine e-posta yoluyla ulaştırılacaktır. 2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 01 Kasım 2019 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek olup adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 09.00’dan 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır. 3- Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. 4- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5- Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

III- SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim ederler.

Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

Üç adet vesikalık fotoğraf, KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

Özgeçmiş, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet).

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV- ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 1- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 2- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır. 3- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır: A- Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları; Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) B- Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları; Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

VI-SINAV TARİHİ VE YERİ 1- Giriş Sınavı yazılı bölümü 30 Kasım 2019 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır. 2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 25 Kasım 2019 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinden edineceklerdir. 3- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli olan pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler dışında başka bir evrak sınava giriş için kabul edilmeyecektir. 4- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. VII- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ Yazılı sınav sonuçları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir. Adaylar sınav sorularına ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını sınavın yapılmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe yapabileceklerdir. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar Genel Müdürlük tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde AYBÜ’ye gönderilecektir. AYBÜ bu itirazların kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. Genel Müdürlük bu itirazların (gerekmesi halinde) en geç 3 (üç) iş günü içerisinde AYBÜ’ye gönderecektir. AYBÜ bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar Genel Müdürlük tarafından adaya bildirilecektir. İtirazlarda, AYBÜ’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. Adaylar, soru ve sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank- Ankara Merkez Şubesi TR58 0001 2009 1940 0006 0000 65 nolu IBAN hesap numarasına 25 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapacaklardır. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik numarası, imzası, adresinin bulunmadığı ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. VIII-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekmektedir. IX-GİRİŞ SINAVI SONUCU Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş (70) puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir. Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet sayfasından yapılacaktır. X-ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. Dört adet vesikalık fotoğraf. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı. Mal bildirimi. Kamu etik sözleşmesi. İlan olunur.

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