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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 335 Kamu Personeli Alımı İlanı 2018

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Müdürlük tarafından yayımlanan ilanda KPSS puanı ile 335 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Göç İdaresi hangi kadrolara personel alımı yapıyor? Başvuru özel şartları nelerdir?

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 335 Kamu Personeli Alımı İlanı 2018

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Müdürlük tarafından yayımlanan ilanda KPSS puanı ile 335 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Göç İdaresi hangi kadrolara personel alımı yapıyor? Başvuru özel şartları nelerdir?

03 Nisan 2018 Salı 23:47
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 335 Kamu Personeli Alımı İlanı 2018

Son dakika açıklaması Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden geldi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımlandı ve 335 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Büro personeli, kameraman ve sosyal çalışmacı kadrolarına toplamda 335 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
  • Bu ilanın, Ek-1, Ek-2A ve Ek-2B tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,
  • 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
  • 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak

BAŞVURU

İlana başvurular 9 Nisan'da başlayacak. Başvurular başladığı anda başvuru ekranından haberdar olmak, personel alımı sürecinden anlık haberdar olmak için KPSSCAFE'yi aşağıdaki platformlardan takip edin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.04.2018 00:10
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