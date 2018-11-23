İçişleri Bakanlığı Büro Personeli Sonuçları Açıklandı

2018 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Sonuç Listesi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

ASIL VE YEDEK KESİNLEŞMİŞ BAŞARI LİSTESİ (LİSANS)

ASIL VE YEDEK KESİNLEŞMİŞ BAŞARI LİSTESİ (ÖNLİSANS)

ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER:

1- 2016 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi

2- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” sayfasından temin edilecek “Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu”

3- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları”na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si

Adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini il tercihinde bulundukları Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine ilgili Valiliklerce belirtilecek tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

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