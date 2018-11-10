Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İçişleri Bakanlığı Bilişim Personeli Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavına Girmeye hak kazananlara ait liste bakanlık tarafından yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı Bilişim Personeli Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavına Girmeye hak kazananlara ait liste bakanlık tarafından yayımlandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:46
İçişleri Bakanlığı Bilişim Personeli Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavına Girmeye hak kazananlara ait liste bakanlık tarafından yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda " Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yazılısı yapılan sözleşmeli bilişim personeli sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girecek adaylara ait listeler yayımlanmıştır. Mülakat Adresi: T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu İnönü Bulv. No:4/A Kat:2 Bakanlıklar /ANKARA" ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanlığı bilişim personeli sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi yayımlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Roma Büyükelçiliği 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak
Roma Büyükelçiliği 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 150 Meslek Personeli Alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 150 Meslek Personeli Alacak
Aile Bakanlığı GREVIO Üyesi Alacak!
Aile Bakanlığı GREVIO Üyesi Alacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim