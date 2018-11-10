İçişleri Bakanlığı Bilişim Personeli Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavına Girmeye hak kazananlara ait liste bakanlık tarafından yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda " Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yazılısı yapılan sözleşmeli bilişim personeli sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girecek adaylara ait listeler yayımlanmıştır. Mülakat Adresi: T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu İnönü Bulv. No:4/A Kat:2 Bakanlıklar /ANKARA" ifadelerine yer verildi.

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