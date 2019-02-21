İçişleri Bakanlığı 81 Şehre 1200 Personel Alımı Başvuruları Başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile alınacak olan 1200 devlet memuru alımları ile ilgili ilan daha önce yayınlanmış ve biz bu yayınlanan ilanın detaylarını siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık. İçişleri Bakanlığı 1200 memur alım başvuruları bugün başladı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı yayımladığı bir duyuru ile 1200 devlet memuru alımı yapacağını ve ilanın detaylarını daha önce açıklamıştı. 81 şehirde bulunan valiliklerin bünyesinde faaliyet gösteren çağrı merkezlerinde görevlendirmek üzere yapılacak alımlarda lise, önlisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolar bulunuyor.



Söz konusu alım ilanına başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 21 Şubat (bugün) tarihi itibariyle yapabilecekler.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILIYOR?



İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere yapılacağı açıklanan 1200 memur alımında en dikkat çeken kadro Büro Memuru kadrosu oldu. Bakanlık önlisans ve lisans mezunu adaylar arasında 964 Büro Memuru alımı yapacak.



Bu kadronun dışında lise mezunu adayaların başvuru yapabileceği Tekniker kadrosu ile Teknisyen ve Mühendis kadrolarına da alımlar olacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Mühendis Kadrosuna 36 personel, Elektrik Elektronik Mühendisi kadrosuna 42, Bilgisayar Teknikeri kadrosuna 31, Elektrik Elektronik Teknisyeni kadrosuna 127, Harita Teknikeri kadrosuna ise 10 personel alımı yapacak. Bu alımların dışında ayrıca Arşiv Uzmanı için 20 kadro ve Şehir Planlayıcısı kadrosu için ise 2 kadro ayrılmış durumdadır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



İçişleri Bakanlığı 1200 devlet memuru alım başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar 21 Şubat tarihinden itibaren başvurularını İçişleri Bakanlığı'na ait internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile yapabilecekler. Başvuru süreci 26 Şubat tarihinde sona erecek. Yani başvuru yapmak isteyen aday için sadece 5 günlük gibi kısa bir başvuru süresi olacak.



Adaylar belirtilen bu tarihler arasında başvurularını elektronik olarak tamamlayacaklar. Şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacak adayların başvuruları ise kabul edilmeyecek.

1200 Memur alımı ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

(Sınav başvuruları 21/02/2019 Perşembe günü başlayıp, 26/02/2019 Salı günü saat 17:30 itibariyle sona erecektir.)

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