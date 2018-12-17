İçişleri Bakanlığı 4 Bin 600 TL Maaşla Memur Alıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 4 bin 600 TL maaş ile Bakanlığın merkez teşkilatı emrinde boş bulunan 15 adet AB Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.



İçişleri Bakanlığı tarafından bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanda "Bakanlığımız merkez teşkilatı emrinde boş bulunan 15 adet AB Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru İşlemleri Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar;

*Başvuruda bulunacak adayların başvurularını sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmeleri için aşağıdaki uyarılara azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.

1- Sınava başvuruda bulunacak adayların “turkiye.gov.tr” hesabının bulunması gerekmektedir. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

2- Adayların üniversiteden/ noterden onaylı veya turkiye.gov.tr adresinden temin ettikleri mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim durumu sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini modüle yüklemeleri gerekmektedir.

3- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların “Beyan Bölümünde” ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

4- Adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” linki üzerinden “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını sisteme yüklemeleri zorunludur.

5- Adayların Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almaları veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gerekmekte olup, yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.

6- Adayların özgeçmişlerini müracaat aşamasında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

7- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar güncelleme işlemini en geç 21 Aralık 2018 Cuma günü saat: 17:30’a kadar tamamlayıp, “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir.

8- Adayların başvurularını tamamlayıp, "Bilgilerimi Kaydet" işlemini yaptıktan sonra; "Yazdır" butonuna basarak "İş Talep Formu”nun çıktısını almaları gerekmektedir.

Sınav İlanı

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ (Sınav başvuruları 17.12.2018 Pazartesi günü 09:45 de başlayıp, 21.12.2018 Cuma günü saat 17:30 itibariyle sona erecektir.)

YABANCI DİL EŞDEĞERLİK TABLOSU

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