İçişleri Bakanlığı 1200 Memur Alımı Duyurusu!

İçişleri Bakanlığı tarafından 1200 memur alım ilanı yayınlanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Giriş (Sözlü) Sınavı Önemli Duyuru başlığı ile yayınlanan duyuruda iş talep formu ile ilgili detaylara yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda "4/B Sözleşmeli Personel Sınavına başvuran fakat İş Talep Formunun çıktısını alamayan adaylar, turkiye.gov.tr sitesindeki sınav başvuru linkinden (https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi-personel-sinav-basvurusu) giriş yaparak en geç 13 Mart 2019 tarihi saat 16:30’a kadar İş Talep Formlarını alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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