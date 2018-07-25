Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İçişleri Bakanlığı 1117 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi açıklandı. İşte İçişleri Bakanlığı Personel Alım Sonuçları..

banner396

İçişleri Bakanlığı 1117 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi açıklandı. İşte İçişleri Bakanlığı Personel Alım Sonuçları..

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:33
İçişleri Bakanlığı 1117 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli  (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi açıklandı. İşte İçişleri Bakanlığı Personel Alım Sonuçları..

BAŞVURU EVRAKLARINI TESLİM EDECEK ADAYLAR TARAFINDAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1) Askerlik ile ilişkisi olmadığı halde İş Talep Formunu doldururken sınav modülü tarafından otomatik olarak askerlikle ilişkisi olduğu gözüken adayların, askerlik ile ilişkisi olmadığı hususunu belgelendirmesi kaydıyla bu durumunu bir dilekçe ile beyan eden adayların başvuru evrakları ilgili Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

2) Öğrenim belgesi olarak, (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilen mezuniyet belgelerini teslim eden adayların, mezuniyet belgelerinin doğruluğunun https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinde veya adayların mobil cihazlarına yükleyebileceği e-Devlet Kapısı’na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilmesi kaydıyla Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

3) Farklı düzeyde öğrenim durumuna sahip adaylardan; “Sınava lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumu olarak lisans mezuniyetine ilişkin bölümü, ön lisans düzeyinde başvuran adaylar ise öğrenim durumu olarak ön lisans mezuniyetine ilişkin bölümü seçmeleri gerekirken, ön lisans düzeyinde başvuran adaylardan sehven öğrenim durumu lisans olarak seçen adayların İş Talep Formunun öğrenim durumu ile ilgili kısmında belirtilen lisans diplomaları ile birlikte ön lisans diplomaları da Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

4) İş Talep Formunda “Görevinizi devamlı yapmanıza engel olabilecek akıl hastalığınız var mı?” bölümünü sehven “Evet” olarak işaretleyen adayların, akıl hastalığı olmadığı hususunu belgelendirmesi ya da akıl hastalığı olmadığı hususunu bir dilekçe ile beyan etmesi halinde bu durumda bulunan adayların başvuru evrakları ilgili Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

5) İş Talep Formunda “Adli Sicili Kaydı Var mı?” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı Var mı?” bölümünü sehven “Evet” olarak işaretleyen adayların “Adli Sicili Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” olmadığı hususunu belgelendirmesi ya da bu hususu bir dilekçe ile beyan etmesi halinde bu durumda bulunan adayların başvuru evrakları ilgili Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.”

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 17:38
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı1117 PersonelSözleşmeli Personel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Odası Sözleşmeli Personel Alacak!..
Ziraat Odası Sözleşmeli Personel Alacak!..
Öğretmenevi 10 Branşta Kamu Personeli Alacak!..
Öğretmenevi 10 Branşta Kamu Personeli Alacak!..
Erciyes Üniversitesi 86 Personel Alım İlanı Yayımlandı
Erciyes Üniversitesi 86 Personel Alım İlanı Yayımlandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim