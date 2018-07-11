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İçişleri Bakanlığı 1117 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartlarında Değişiklik Yapıldı

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden sözleşmeli personel alımı ile ilgili yeni bir duyuru yayımlandı. 1117 sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru şartlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.. İşte İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için yeni şartlar ve düzenlemeler..

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İçişleri Bakanlığı 1117 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartlarında Değişiklik Yapıldı

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden sözleşmeli personel alımı ile ilgili yeni bir duyuru yayımlandı. 1117 sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru şartlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.. İşte İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için yeni şartlar ve düzenlemeler..

11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:27
İçişleri Bakanlığı 1117 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartlarında Değişiklik Yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli kamu personeli alım ilanının genel başvuru şartlarında daha önce sözleşmeli büro personeli olarak çalışmış ve daha sonra sözleşmesi fesh edilmiş, bu kişilerin sözleşmelerinin fesh edilmesinden bir yıl süre geçmemesi durumunda başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Yapılan değişiklikte ise buradaki büro personeli ibaresinin "sözleşmeli personel" olarak değiştirildiği aktarıldı.

Söz konusu yayımlanan duyuru içerisinde ise;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet sözleşmeli “Büro Personeli” pozisyonlarına personel alımına ilişkin giriş sözlü sınav duyurusu; 06.07.2018 tarihinde Posta Gazetesi’nde, ayrıca aynı tarih itibariyle de Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

Ancak, 14/05/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın 5 inci maddesi ile “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi; “Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü maddesi çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen giriş (sözlü) sınav duyurusunun; “Ç) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI” başlıklı bölümünün 5 inci maddesi ile “D) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ” başlıklı bölümünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan; “4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda” ibareleri “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” şeklinde düzeltilmiştir.

Başvuruda bulunacak adaylara önemle duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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Son Güncelleme: 11.07.2018 15:53
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