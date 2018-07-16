İçişleri Bakanlığı 1117 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Başladı! Başvuru İçin Tıklayınız!..

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı başladı.

Kamuda memur hayali kuran onbinlerce memur adayının günlerdir beklediği İçişleri Bakanlığı memur alımı başvuruları bugün başladı. 1117 büro personelinin alınacağı ilan 6 Temmuz 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı DPB resmi sitesinden duyuruldu.

Türkiye’nin birçok iline yapılacak alımlarda 160 kişi lisans düzeyinde ve 957 kişi de önlisans düzeyinde büro personeli alımı başvuruları 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlayıp, 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17:30 itibariyle sona erecektir.

Adaylar İçişleri Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan iş talep formunu en geç 20 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar online ortamda doldurmaları gerekmektedir. KPSS en az 60 puan sahip ve 35 yaşından gün almamış adaylar 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir yıllık bekleme süresini tamamlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. İlan metni ve başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.