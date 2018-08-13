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İçişleri Bakanlığı 1117 Personel Alımı Sınavına Katılacak Adaylar Açıklandı

İçişleri Bakanlığı'nın alacağı 1117 sözleşmeli Büro Personeli alımı için başvuru yapan adayların sözlü sınav (mülakat) yerleri ve mülakat tarihleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun ve mülakat sınavının detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

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İçişleri Bakanlığı 1117 Personel Alımı Sınavına Katılacak Adaylar Açıklandı

İçişleri Bakanlığı'nın alacağı 1117 sözleşmeli Büro Personeli alımı için başvuru yapan adayların sözlü sınav (mülakat) yerleri ve mülakat tarihleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun ve mülakat sınavının detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:41
İçişleri Bakanlığı 1117 Personel Alımı Sınavına Katılacak Adaylar Açıklandı

İçişleri Bakanlığı'nın alacağı 1117 sözleşmeli Büro Personeli alımı için başvuru yapan adayların sözlü sınav (mülakat) yerleri ve mülakat tarihleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun ve mülakat sınavının detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan şöyle;

Bakanlığımız taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet (4/B) Sözleşmeli  Büro Personeli  Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı günlü katılım listeleri ektedir. 

Ek: Sınav İlanı

Düzeltme Duyurusu

2018 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA LİSANS DÜZEYİNDE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT İL BAZLI GÜNLÜ KATILIM LİSTELERİ

2018 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA ÖN LİSANS DÜZEYİNDE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT İL BAZLI GÜNLÜ KATILIM LİSTELERİ

ADAYLARIN DİKKATİNE!..

Adayların Günlü Katılım Listelerinde açık adresleri belirtilen sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde yine Günlü Katılım Listelerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, hak talebinde de bulunamayacaklardır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 13.08.2018 21:08
Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanlığı 1117 personel alımı sınavına katılacak adaylar açıklandı
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