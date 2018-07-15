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İçişleri Bakanlığı 1117 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor!..

İçişleri Bakanlığına bağlı il ilçe nüfus müdürlüklerine memur alımı için yayınladığı ilan ile toplam 1.117 sözleşmeli büro personeli alımı yapacağını açıklanmıştı. Açıklanan ilana başvurular 16 Temmuz 2018 de başlıyor.

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İçişleri Bakanlığı 1117 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor!..

İçişleri Bakanlığına bağlı il ilçe nüfus müdürlüklerine memur alımı için yayınladığı ilan ile toplam 1.117 sözleşmeli büro personeli alımı yapacağını açıklanmıştı. Açıklanan ilana başvurular 16 Temmuz 2018 de başlıyor.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:44
İçişleri Bakanlığı 1117 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor!..

1117 (Memur) büro personeli alımı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı ve yayınlanan ilana göre ülkemizin çeşitli illerinde toplam 1.117 sözleşmeli büro personeli istihdam edilecek. Alımlara başvurular 16 Temmuz 2018 de başlıyor. Alınacak personeller çalışacakları birimler ise kaymakamlıklar, valilikler, il ve ilçe nüfus müdürlükleri ve taşra teşkilatları olarak duyurulmuştu.

Bakanlığın yayınladığı ilana başvuru şartları ise şöyle; Sözleşmeli büro personeli olarak çalışmak isteyen adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48’de belirtilen özellikleri taşımaları gereklidir. Bunun yanı sıra en az ön lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecektir. İlanda ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan kontenjan sayıları da her bir il için ayrı ayrı belirtilmiştir.

Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları isteniyor. Ayrıca istihdam edilecek pozisyonun sözleşmeli bir pozisyon olması nedeniyle son 1 yıl içerisinde aynı statüdeki bir sözleşmeli pozisyondan ayrılmamış olmak da istenen şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca adayların mezuniyet durumlarına göre ilgili KPSS B puan türüne sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru Şekli ve Tarihleri; Başvurular 16 ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru yapacak adaylar İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyurudaki linke tıklayarak başvuru yapabileceklerdir. Bu linke erişmek isteyen adayların E-Devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. Bunun için en yakın PTT şubesine başvuru yapılarak e-devlet şifresi alınabilir.

İçişleri bakanlığı 1117 memur alım başvuru kılavuzu için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 12:31
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