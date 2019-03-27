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İçişleri Bakanlığı 1100 Kamu Personeli Alacak! Detaylar ve Şartlar Haberimizde!

İçişleri Bakanlığı son yıllarda iş yükü kat kat artan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere 1100 adet memur alımı yapıyor. Peki alım ne zaman, şartlar neler? Bakan Soylu bu konuda ne açıklamalar yaptı? Detaylar haberimizde!

İçişleri Bakanlığı 1100 Kamu Personeli Alacak! Detaylar ve Şartlar Haberimizde!

İçişleri Bakanlığı son yıllarda iş yükü kat kat artan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere 1100 adet memur alımı yapıyor. Peki alım ne zaman, şartlar neler? Bakan Soylu bu konuda ne açıklamalar yaptı? Detaylar haberimizde!

27 Mart 2019 Çarşamba 19:00
İçişleri Bakanlığı 1100 Kamu Personeli Alacak! Detaylar ve Şartlar Haberimizde!

Bundan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında personel alımları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Soylu açıklamalarında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde personel alımı yapılacağını ifade etmişti. Nüfus ve vatandaşlık işleri şu anda Türkiye’nin en yoğun mesai yapan kamu kurumlarından birisi. Pasaport işlemlerine kadar birçok işlem bu genel müdürlük eliyle yapılıyor. Bu nedenle de son yıllarda çok sayıda personele ihtiyaç doğduğu tartışılmaz.

Henüz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ( NVİ ) 1100 personel alımı ilanı yayımlanmamış olup geçen dönemde adaylardan, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Alım yapılacak bölümüne göre fakültelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Düzenlenecek sınav tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, Kamu Personeli Seçme Sınavından 60 puan almış olmak gibi şartlar aranacak.

Henüz ilan yayımlanmamış olup, ilan yayımlandığında diğer detaylara da belli olacaktır.

ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar kapsamında ilanın Mayıs ayına kadar yayımlanması beklenmektedir.

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