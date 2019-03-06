HSK Sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı!

HSK Sürekli işçi alımına ilişkin kura ve KPSS sıralama sonuçları ve evrak teslimine ilişkin duyuru yayınlandı. İşte HSK kura sonuçları sorgulama ekranı...



Sürekli İşçi Alımına İlişkin Kura ve KPSS Sıralama Sonuçları ve Evrak Teslimine İlişkin Duyuru

Kurulumuz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 18-22 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına yapılan başvurular sonucunda kuraya tabi iş pozisyonları için 05 Mart 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır.

Çekilen kura sonucu belirlenen adaylar ile kuraya tabi olmaksızın KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar (Şoför ve Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri) ve ilgili yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince iş taleplerinin karşılanmasında öncelik hakkı bulunan adayların listesi ekte yayınlanmıştır. İlan edilen listede yer alan asıl adaylar ile KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar ve işe göndermede öncelikli olan adayların 15 Mart 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri Kurulumuz İnsan Kaynakları Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü/Uygulama sınavının tarihi ve yerine ilişkin ayrıca sitemizde ilan yapılacaktır.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

MESLEK KOLLARI İSTENİLEN EVRAKLAR Temizlik Görevlisi Adayın başvuru sırasında bildirdiği okul diploması aslı ya da onaylı örneği, öncelikli adayların öncelik belgesi ve bir adet vesikalık fotoğrafı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Adayın başvuru sırasında bildirdiği okul diploması aslı ya da onaylı örneği ve bir adet vesikalık fotoğrafı Elektrikçi (Genel) Adayın başvuru sırasında bildirdiği okul diploması aslı ya da onaylı örneği, öncelikli adayların öncelik belgesi ve bir adet vesikalık fotoğrafı Şoför (Yolcu Taşıma) Adayın başvuru sırasında bildirdiği okul diploması aslı ya da onaylı örneği, sürücü belgesi, psikoteknik değerlendirme belgesi, KPSS sonuç belgesi, öncelikli adayların öncelik belgesi ve bir adet vesikalık fotoğrafı Mobilyacı Adayın başvuru sırasında bildirdiği okul diploması aslı ya da onaylı örneği ve bir adet vesikalık fotoğrafı Bahçıvan (Peyzaj Bahçıvanı) Adayın başvuru sırasında bildirdiği okul diploması aslı ya da onaylı örneği (adayın normal lise mezunu olması durumunda ise ustalık veya kalfalık belgesi) ve bir adet vesikalık fotoğrafı Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Adayın başvuru sırasında bildirdiği okul diploması aslı ya da onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi ve bir adet vesikalık fotoğrafı

Not 1: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. Kimlik Numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

Eki :

1- Temizlik Görevlisi Kura Sonuçları

2- Temizlik Görevlisi (İşe Göndermede Öncelikli Olanlara Dair Liste)

3- Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Kura Sonuçları

4- Elektrik (Genel) Kura Sonuçları

5- Elektrik (İşe Göndermede Öncelikli Olanlara Dair Liste)

6- Şoför (Yolcu Taşıma) KPSS Puan Sıralama Sonuçları

7- Şoför (İşe Göndermede Öncelikli Olanlara Dair Liste)

8- Mobilyacı Kura Sonuçları

9- Bahçıvan(Peyzaj Bahçıvanı) Kura Sonucu

10- Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri KPSS Puan Sıralama Sonuçları