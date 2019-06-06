HSK Memur Alım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları Neler?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde görev yapmak üzere sözleşmeli büro personeli alımı yapılacağı duyuruldu. 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında başvurular alınacak ve 25 sözleşmeli büro personeli istihdam edilecek. Yapılacak alımlarda 2018 yılı KPSS puanı esas alınacak, uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarına bağlı olarak alımlar gerçekleşecek.

Başvuru Detayları

Başvuruda bulunacak adayların www.hsk.gov.tr adresinden ‘’Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu’’nu doldurması ve gerekli bilgileri eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Adaylar 14 Haziran 2019 günü saat 17.30’a kadar başvuruda bulunacak ve alım yapılacak pozisyonda kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı mülakata alınacak.

Uygulama sınavı 29 Haziran 2019 günü saat 09.00’da Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve www.hsk.gov.tr adresinden sınavda başarılı olan adaylar duyurulacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar;

T.C. vatandaşı olmak,

2018 KPSS’si yapıldığı yılda Ocak ayının birinci gününden itibaren 35 yaşını doldurmamış olmak,

MEB veya farklı kamu kurum ve kuruluşlarında düzenlenmiş kurslardan daktilo veya bilgisayar sertifikası almak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl veya daha uzun süreyle hapis cezasına hükmedilmemiş olmak, affa uğranmışsa dahi devlet güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından hüküm giymemiş olmak,

Askerlikle ilişiğin bulunmaması, askerlik çağına gelinmişse muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmiş, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

2018 KPSS lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, lise mezunları için P94 puan türünden en az 70 puan almaktır.

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların;

www.hsk.gov.tr adresinden alınacak iş talep formu,

KPSS 2018 sınav sonuç belgesi,

Mezun olunan yükseköğrenim kurumundan kurum onaylı öğrenim belgesi aslı veya öneği gerekmektedir.

HSK Duyuru

A) Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adayların www.hsk.gov.tr intenet adresinde yer alan "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu" temin edilerek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte aşağıda adresi belirtilen Hakimler ve Savcılar Kuruluna şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Adres: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular 10/06/2019 tarihinde başlayıp, 14/06/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30'da) itibarıyla sona erecektir.

Sözleşmeli Büro Personeli alımı Uygulama Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 125 aday arasına girenler Uygulama Sınavına(Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama Sınavı 29/06/2019 Cumartesi günü saat 09:00'da Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Uygulama Sınavında başarılı olanlar için 03-04-05 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 09:00'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

B) Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 14 Haziran 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

8- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

C) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr intenet adresinden temin edilecektir),

2- a) Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı öneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince veya başvurunun yapıldığı komisyon tarafından onaylanması gerekmektedir);

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya öneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince veya başvurunun yapıldığı komisyon tarafından onaylanması gerekmektedir)

3- KPSS-2018 sınav sonuç belgesi.

Ç) Diğer Hususlar

Adayların Kurulumuzun www.hsk.gov.tr adresli intenet sitesinde yer alan "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli İş Talep Formu" nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına yapılan müracaatlarda başvuru belgeleri incelendikten sonra bu ilanda belirtilen gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru belgeleri teslim alınacaktır. İnceleme sonucunda gerekli başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuru belgeleri hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.

Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Uygulama Sınavına ve Sözlü Sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sözlü sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Uygulama Sınavına katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

D) Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adayların lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının (25) beş katı olan 125 aday Uygulama Sınavına(Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.

Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan adaylar, Sözlü Sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.

E) Uygulama Sınavı

Uygulama Sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek altenatif metinler sınavdan bir hafta önce Kurulun www.hsk.gov.tr intenet adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

F) Sözlü Sınav

Uygulama Sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

G) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda başarılı olanların; merkezi sınav(KPSS) puanının % 40'ı, uygulama sınavı puanının % 40'ı ve sözlü sınav puanının % 20'si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr intenet adresinde ilan edilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

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