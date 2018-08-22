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HAVELSAN Hava Elektronik Sanayii Personel Alımı Yapıyor!..

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın 1982 yılında faaliyete ggeçirdiği HAVELSAN - Hava Elektronik Sanayii birçok pozisyonda personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

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HAVELSAN Hava Elektronik Sanayii Personel Alımı Yapıyor!..

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın 1982 yılında faaliyete ggeçirdiği HAVELSAN - Hava Elektronik Sanayii birçok pozisyonda personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

22 Ağustos 2018 Çarşamba 23:00
HAVELSAN Hava Elektronik Sanayii Personel Alımı Yapıyor!..

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın 1982 yılında faaliyete ggeçirdiği HAVELSAN - Hava Elektronik Sanayii birçok pozisyonda personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

Açık poziyonlar şöyle;

  • Siber Güvenlik Uzmanı(Defansif) Ankara
  • Siber Güvenlik Uzmanı Ankara
  • Konfigürasyon ve Veri Yönetimi Alan Uzmanı Ankara, İstanbul(Asya)
  • Sistem Mühendisi_Network Ankara
  • Sistem Mühendisi_IT Ankara
  • Yazılım Mühendisi İstanbul(Asya)
  • Sistem Mühendisi Konya

ADAY SINAV GEREKLİLİKLERİ ESASLARI

1- Teknik Uzmanlık Sınavları

Lisansüstü Mezunları için
Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez, Teknik Mülakat sonucunda başarı puanı esas alınır.

Lisans Mezunları için
En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olan adaylardan; Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez, Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır. 

En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olmayan adaylardan;

  • Mezuniyet Notu + (10.000 / Üniversiteye Giriş Sırası) ≥ 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınavı sonucu istenmez. Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
  • Mezuniyet Notu + (10.000 / Üniversiteye Giriş Sırası) < 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (aşağıda verilen tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde istenir ve Teknik Mülakat sonucu ile birlikte değerlendirilir.

Ön Lisans ve Lise Mezunları için
En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olan adaylardan;
Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez, Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olmayan adaylardan;
Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (Aşağıda verien tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde) istenir ve Teknik Mülakat sonucu ile birlikte değerlendirilir.
 

ADAYIN DURUMU TEKNİK UZMANLIK SINAVLARI YABANCI DİL SINAVLARI HVL SINAVI
ALES KPSS GRE GMAT TOEFL YDS
Üniversite Mezunları/
Mühendis Adayı		 ≥ 80 ≥ 75* ≥ 157 ≥ 550 ≥ 79 ≥ 75
Ön Lisans Mezunları (Tekniker) ≥ 70** ≥ 60 ≥ 75
Lise Mezunları (Teknisyen) ≥ 65*** ≥ 60 ≥ 75


NOT: Sınav sonuçları en fazla 4 (dört) yıl için geçerlidir. Gazi ve engelli adaylardan teknik sınav sonucu istenmez, sadece mülakat ve Kişilik Testi uygulanır.

* Teknik bölüm adayları KPSSP1 puan türünden, İdari bölüm adayları KPSSP3 puan türünden değerlendirilecektir.
** Ön Lisans Mezunları KPSSP93 puan türünden değerlendirilecektir.
*** Ortaöğretim (lise) mezunları KPSSP94 puan türünden değerlendirilecektir. 


2 - Yabancı Dil Sınavları

Yabancı dil bilgisi iş tanımı kapsamında gerekli ise yukarıdaki sınav puanları istenir. Üniversitelerin tüm derslerde yabancı dilde öğretim veren bölümlerinden mezun olan adaylardan ve iş tanımı kapsamında yabancı dil bilgisi gerekmeyen adaylardan yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmez.

Başvuru yapmak için tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.08.2018 23:11
Anahtar Kelimeler:
havelsan hava elektronik sanayii personel alımı yapıyor
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