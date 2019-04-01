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Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alıyor! İşte Detaylar!

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla personel alımı ilanı yayınlayan Hakkari Üniversitesi iç denetçi alımı yapacağını duyurdu. Peki şartlar ne? Detaylar haberimizde!

Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alıyor! İşte Detaylar!

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla personel alımı ilanı yayınlayan Hakkari Üniversitesi iç denetçi alımı yapacağını duyurdu. Peki şartlar ne? Detaylar haberimizde!

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:01
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alıyor! İşte Detaylar!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan uyarınca Hakkari Üniversitesi iç denetçi alımı yapacak.

Alıma ilişkin tüm şartları sizler için derledik. İşte ayrıntılar:

Genel Şartlar:

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

a) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

Başvuru Şekli:

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük, Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihleri:

22.03.2019-05.04.2019

Başvurularının Değerlendirilmesi Ve Sonuçları:

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

Nüfus Kimlik Fotokopisi

Özgeçmiş

Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

2 adet Fotoğraf.

Adres: Hakkari Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /MERKEZ/HAKKARİ

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