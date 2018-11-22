Göç İdaresi İl Göç Uzman Yardımcısı Alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Lisans mezunu adayların başvuru yapacağı ilanda KPSS Lisans sınavından 80 puan almış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartına yer verildi.

Yayımlanan ilanda "İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (45) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak

Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Giriş Sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden veya posta yoluyla alınacaktır. Başvuruda adaylardan https://aybu.edu.tr/gpm/ adresinden elde edecekleri başvuru belgesi (doldurulmuş olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir adet vesikalık fotoğraf), ilgili KPSS puan türünü gösterir ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili lisans mezuniyetlerini gösteren lisans diplomalarının fotokopisi istenmektedir. Giriş Sınavı başvuruları 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir. Posta yoluyla gönderilen başvurularda gönderilme tarihi dikkate alınacaktır. Posta sürecindeki aksaklıklardan Üniversite sorumlu değildir.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 14 Aralık 2018 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı listede ilan edilen adaylar 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09.00’dan 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 16:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 85,00 TL (Seksen Beş Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcısı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

Sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilen ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir

Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Başvuru kılavuzunu detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz. Başvuru kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

GÖÇ İDARESİ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCISI ALIM SINAVI BAŞVURU KILAVUZU