Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımına Başvuracaklar Dikkat! Şartları İnceleyin

Bugün Başladı! Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımına Başvuracaklar Dikkat!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı başvuru süreci başladı. Başvuru işlemleri 17 Nisan 2018 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden online olarak e-Devlet şifreleriyle kolaylıkla yapılabilecek.

Peki Söz konusu alım için kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları neler?

Göç İdaresi'nin merkez ve taşra teşkilatına toplam 335 sözleşmeli personel alınacak. Alım lisans ve önlisans mezunları arasından gerçekleşecek. İlgili alımda ayrılan pozisyonlar büro personeli ve kameraman olarak belirtilirken, bu pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra ayrıca belirtilen mezuniyet şartlarını da dikkatle incelemesi gerekiyor. Mezuniyet şartları aşağıdaki gibi olacak :

ALIM YAPILACAK TÜM ŞEHİRLERE GÖZ ATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesindeki nitelikleri taşımalı, 35 yaşını aşmamalı, KPSS (2016) en az 70 puan almalı. Müracaat işlemleri ve diğer detaylar Bakanlığın resmi internet sayfası olan www.icisleri.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilirler.

ALIM YAPILACAK TÜM ŞEHİRLER VE BAŞVURU SÜRECİNE DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

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