Göç Uzman Yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında boş bulunan İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 45 adet memur alımı yapılacak. Yazılı sınava toplam 900 kişi çağırılacak. Yazılı sınavın ardından sözlü sınav gerçekleştirilecek. Bunun sonucunda başarılı olan 45 kişi göreve başlayacak. Peki, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru nasıl yapılır? 2019 Göç Uzman Yardımcısı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 18 - 28 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online olarak alınacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 01 Kasım 2019 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek olup adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 09.00'dan 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı)belirtilerek yatıracaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* En az 4 yıllık eğitim veren ilanda belirtilen fakültelerde nya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

* Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

* 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

SINAV NE ZAMAN?

Giriş Sınavı yazılı bölümü 30 Kasım 2019 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Sınava başvuran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 25 Kasım 2019 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinden edineceklerdir.

Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli olan pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler dışında başka bir evrak sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğün(www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekmektedir.