Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak

Giresun Üniversitesi'nin alacağı 10 Öğretim Üyesi ile ilgili detaylar şöyle;
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nün dpb.gov.tr üzerinden yayımladığı ilanın detayları;
Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.
Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
İlan Tarihi : 10.07.2018
Başvuru Tarihi: 10.07.2018
Son Başvuru Tarihi : 24.07.2018
|
BİRİM
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI
|
ÜNVANI
|
DER.
|
AD.
|
İLAN ŞARTI
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü
|
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
|
Doçent
|
2
|
1
|
Mandibula kırıklarında transparotid yaklaşım konusunda çalışması olmak.
|
2
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İşletme Bölümü
|
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
|
Doçent
|
2
|
1
|
Muhasebe denetiminde kanaat fonksiyonlarının, kanıtsal ağ ve kanıtsal mantık kullanımları ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları
olmak.
|
3
|
Mühendislik Fakültesi
|
Endüstri Mühendisliği
Bölümü
|
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
|
Doçent
|
3
|
1
|
Bulanık zaman serileri ve yapay sinir ağları alanlarında çalışmaları olmak.
|
4
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Sosyoloji Bölümü
|
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını sosyoloji alanında yapmış olup, gıda sosyolojisi, küresel gıda sistemi ve kırsal alanlar sosyolojisi alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
|
5
|
İslami İlimler
Fakültesi
|
İslam Tarihi ve
Sanatları Bölümü
|
İslam Tarihi Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
İslam Tarihi alanında doktora yapmış olup, Abbasiler dönemi kurumları ile ilgili çalışmaları
olmak.
|
6
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü
|
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Perioperatif uygulanan steroidin kan şekeri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
|
7
|
Eğitim
Fakültesi
|
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
|
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını fen bilgisi öğretmenliği alanında yapmış; mühendislik tasarım temelli fen eğitimi, bilimsel yaratıcılık ve eleştirel düşünme konularında çalışmaları
olmak.
|
8
|
Eğitim
Fakültesi
|
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
|
Sosyal Bilgiler
Eğitimi Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Doktora eğitimini coğrafya öğretmenliği alanında yapmış ve coğrafya eğitiminde bağlam temelli öğretim yaklaşımı üzerine
çalışmış olmak.
|
9
|
İslami İlimler
Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
Bölümü
|
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 18. yy. Osmanlı Arapça Sarf eserleri üzerine tahkik çalışması yapmış
olmak.
|
10
|
Turizm Fakültesi
|
Rekreasyon Yönetimi Bölümü
|
Rekreasyon Yönetimi
Anabilim Dalı
|
Doktor
Öğretim
Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans, yüksek lisans, ve doktorasını turizm alanında yapmış; sürdürülebilir turizm ve
turizmde yaşam kalitesi konularında çalışmaları olmak.