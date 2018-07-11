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Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak

Giresun Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi web sitesinden 10 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak

Giresun Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi web sitesinden 10 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:29
Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak

Giresun Üniversitesi'nin alacağı 10 Öğretim Üyesi ile ilgili detaylar şöyle;

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nün dpb.gov.tr üzerinden yayımladığı ilanın detayları;

Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi : 10.07.2018

Başvuru Tarihi: 10.07.2018

Son Başvuru Tarihi : 24.07.2018

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Bölümü

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Mandibula kırıklarında transparotid yaklaşım konusunda çalışması olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Muhasebe denetiminde kanaat fonksiyonlarının, kanıtsal ağ ve kanıtsal mantık kullanımları ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları

olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Bulanık zaman serileri ve yapay sinir ağları alanlarında çalışmaları olmak.

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını sosyoloji alanında yapmış olup, gıda sosyolojisi, küresel gıda sistemi ve kırsal alanlar sosyolojisi alanlarında

çalışmalar yapmış olmak.

5

İslami İlimler

Fakültesi

İslam Tarihi ve

Sanatları Bölümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İslam Tarihi alanında doktora yapmış olup, Abbasiler dönemi kurumları ile ilgili çalışmaları

olmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Perioperatif uygulanan steroidin kan şekeri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

7

Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını fen bilgisi öğretmenliği alanında yapmış; mühendislik tasarım temelli fen eğitimi, bilimsel yaratıcılık ve eleştirel düşünme konularında çalışmaları

olmak.

8

Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler

Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktora eğitimini coğrafya öğretmenliği alanında yapmış ve coğrafya eğitiminde bağlam temelli öğretim yaklaşımı üzerine

çalışmış olmak.

9

İslami İlimler

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Bölümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 18. yy. Osmanlı Arapça Sarf eserleri üzerine tahkik çalışması yapmış

olmak.

10

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Rekreasyon Yönetimi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans, ve doktorasını turizm alanında yapmış; sürdürülebilir turizm ve

turizmde yaşam kalitesi konularında çalışmaları olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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