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Genelkurmay Başkanlığı Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan ile Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 4/B statüsünde sözleşmeli memur alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberin devamında...

Genelkurmay Başkanlığı Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan ile Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 4/B statüsünde sözleşmeli memur alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberin devamında...

28 Şubat 2019 Perşembe 22:25
Genelkurmay Başkanlığı Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan ile Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 4/B statüsünde sözleşmeli memur alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberin devamında...

Yayımlanan ilanda "Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Temin edilecek personel Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında görev yapacaktır. (Genelkurmay Başkanlığı merkez teşkilatı (Ankara) dışında sözleşmeli personel pozisyonu bulunmamaktadır.)" ifadelerine yer verildi.

Alım başvuruları 27 Şubat - 29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru Koşulları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 3/8 yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 sonrası doğumlu olmak)

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 27 Şubat29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

1. Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar  konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

2. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

3. HER ADAYIN SADECE BİR TERCİH HAKKI BULUNMAKTADIR.

4. Adaylar sadece kılavuzda Tablo-2'de belirtilen bölümlerden mezun ise tercih yapabilecektir.

4. Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) eğitim verileri hatalı veya eksik gelen adaylar, Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesini başvuru aşamasında sisteme yükleyecektir. Sistem üzerinden eğitim verilerinde hata veya eksiklik olmayan adayların diploma veya mezuniyet belgesini yüklemesine gerek yoktur.

5. Yabancı dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul edilen sınav notu ile başvuru yapan adayların belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6. Öğrenimini yurtdışında tamamlayıp YÖK tarafından onaylı denklik belgesi alan adaylar, belgelerini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.

7. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

8. İlgili bölümlerden Çift anadal veya Yandal mezunu olup tercih yapamayan adayların Personel Temin Daire Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.02.2019 22:51
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genelkurmay başkanlığı sözleşmeli memur alıyor işte başvuru şartları
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