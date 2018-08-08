Gelir İdaresi Başkanlığı'na alınacak Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Giriş yerleri açıklandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklama şöyle;

ınav 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar güvenlik kontrolünden geçirilerek binaya alınacaktır. Bu nedenle adayların saat 09.00’da bina girişlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar için Sınav Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar, sınav giriş belgesine http://sinav.gib.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, "Başvurularım" bölümünden sınava ilişkin Sınav Giriş Belgesi'nin dökümünü alabileceklerdir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerini gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız.

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