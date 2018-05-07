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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından bugün DPB'de bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunu adaylar arasından 59 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından bugün DPB'de bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunu adaylar arasından 59 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:42
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı.

DPB'nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alım ilanında en az lise mezunu adaylar arasından toplamda 59 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. 

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilan metni şu şekilde;

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır. İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

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