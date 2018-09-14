Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 42 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜGÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için 2018 KPSS, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için 2016 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVAN KODU UNVANI ADEDİ ÖĞRENİM DURUMU BAŞVURU KOŞULLARI H-1 Hemşire 20 Lisans Fakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü/programı mezunu olmak. H-2 Hemşire 7 Ortaöğretim Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak. S-1 Sağlık Teknikeri 6 Önlisans Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü/programı mezunu olmak S-2 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi bölümü/programı mezunu olmak. S-3 Sağlık Teknikeri 2 Önlisans Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı mezunu olmak S-4 Sağlık Teknikeri 3 Önlisans Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü/programı mezun olmak S-5 Sağlık Teknikeri 2 Lisans Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümü/programı lisans programından mezun olmak. S-6 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji bölümü/programı mezun olmak. 42

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