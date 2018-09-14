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Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 42 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 42 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 08:32
Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 42 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜGÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için 2018 KPSS, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için 2016 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVAN

KODU

UNVANI

ADEDİ

ÖĞRENİM

DURUMU

BAŞVURU KOŞULLARI

H-1

Hemşire

20

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü/programı mezunu olmak.

H-2

Hemşire

7

Ortaöğretim

Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

S-1

Sağlık Teknikeri

6

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü/programı mezunu olmak

S-2

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi bölümü/programı mezunu olmak.

S-3

Sağlık Teknikeri

2

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı mezunu olmak

S-4

Sağlık Teknikeri

3

Önlisans

Meslek      Yüksekokullarının      Tıbbi                   Görüntüleme Teknikleri bölümü/programı mezun olmak

S-5

Sağlık Teknikeri

2

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümü/programı lisans programından mezun olmak.

S-6

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

Meslek        Yüksekokullarının       Elektronörofizyoloji bölümü/programı mezun olmak.

42

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.09.2018 11:00
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gaziosmanpaşa üniversitesi az lise mezunu sağlık personeli alımı yapıyor
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