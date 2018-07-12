Gaziantep ve Kırıkkale Üniversitesi 115 Kamu Personeli Alacak

Krıkkale ve Gaziantep Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığında yayımladıkları ilanlar ile kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu.

DPB resmi sayfasında yayımladıkları ilanlarında Gaziantep Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 64. Kırıkkale Üniversitesi ise 51 personel alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alım için detaylar şu şekilde;

Gaziantep Üniversitesi'ne yapılan alımın kadro dağılımı şu şekilde;

Kırıkkale Üniversitesi personel alımı kadro dağılımı ise şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanun’un 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,

657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır,

(B) Grubu KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır, Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”hükmüne uygun olması.

BAŞVURU

İlanlara başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversitelerin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Gaziantep Üniversitesine başvuracak adayların teslim edeceği evraklar.

Kırıkkale Üniversitesine başvuracak adayların teslim edeceği evraklar.

Başvurular için adaylara 15 gün süre verilir.

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