Gaziantep Üniversitesi Mülakatsız 101 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli persoenl alım ilanı DPB'de yayımlandı.

28 Nisan tarihli Devlet Personel Başkanlığı duyurusunda Gaziantep Üniversitesi, 101 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana başvurular Mesai başlangıcı ile başlayacak ve 12 Mayıs'a kadar devam edecek. Yayımlanan ilanda alınacak 101 personelin Hemşire, Sağlık Çalışmacı, Sağlık Teknikeri ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarında istihdam edileceği belirtildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU

İlana başvurular 12 Mayıs tarihine kadar şahsen alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen gitmesi gerekmektedir.

Başvuru formu

KPSS sonuç belgesi

Mezuniyet belgesi

Kimlik fotokopisi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA