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Gazi Üniversitesine Sözleşmeli 209 Personel Alınıyor! Başvuru Şartları, Tarihleri ve Detaylar

Gazi Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmeli hemşire ve diğer sağlık personeli alımına dair detaylar kpss cafe adresinde.

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Gazi Üniversitesine Sözleşmeli 209 Personel Alınıyor! Başvuru Şartları, Tarihleri ve Detaylar

Gazi Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmeli hemşire ve diğer sağlık personeli alımına dair detaylar kpss cafe adresinde.

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:09
Gazi Üniversitesine Sözleşmeli 209 Personel Alınıyor! Başvuru Şartları, Tarihleri ve Detaylar

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden geçtiğimiz gün yapılan resmi duyuruda üniversitenin sözleşmeli 209 personel alımı yapacağı, bu alımların büyük bir çoğunluğunun hemşire pozisyonunda gerçekleşeceği belirtilmişti.

Yine üniversite resmi internet sayfası ve Devlet Personel Başkanlığı'nın www.dpb.gov.tr adresli sitesi üzerinden yapılan duyuruda , alıma dair "Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliği ile Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 199 adet özel bütçe ve 10 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 209 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu alımda adaylarda 2016 KPSS'ye girmiş olma şartı aranacak, ayrıca adayların her bir pozisyon için belirtilen "aranan nitelikler" kısmını da dikkatle incelemesi gerekiyor. Söz konusu bilgilere aşağıdaki tablodan erişim sağlayabilirsiniz : 

Başvurular 20 Nisan 2018 tarihine kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvuru şeklinde gerçekleşecek. Posta ya da internet yoluyla gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapmadan önce aşağıdaki başvuru kılavuzunu dikkatle inceleyerek başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer detaylara erişim sağlayabilirsiniz.

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Kılavuzu

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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