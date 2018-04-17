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Gazi Üniversitesine 209 Personel Alınacak Başvurular Sona Eriyor

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanı için başvuru süreci 20 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

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Gazi Üniversitesine 209 Personel Alınacak Başvurular Sona Eriyor

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanı için başvuru süreci 20 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

17 Nisan 2018 Salı 23:01
Gazi Üniversitesine 209 Personel Alınacak Başvurular Sona Eriyor

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanı için başvuru süreci 20 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

Üniversiteden yapılan duyuruda ,"Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliği ile Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 199 adet özel bütçe ve 10 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 209 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır." denilmiş ve kontenjan bilgisi aşağıdaki gibi açıklanmıştı. 

Başvuruda bulunnacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına 20 Nisan 2018 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacak. Başvuru için istenen belgeler aşağıdaki gibi olacak : 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Gazi üniversitesiGazi üniversitesi 209 Sözleşmeli Personel
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