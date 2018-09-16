Gazi Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak!..

Gazi Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre Gazi Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 158 adet özel bütçe ve 4 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Unvanı Adedi Puan Türü Bütçe Aranan Nitelikler Hemşire 140 2018 Yılı KPSSP3 Özel Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak. Sağlık Teknikeri 6 2016 Yılı KPSSP93 Özel Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Sağlık Teknikeri 3 2016 Yılı KPSSP93 Özel Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Sağlık Teknikeri 5 2016 Yılı KPSSP93 Özel Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri 2 2016 Yılı KPSSP93 Özel Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Diyetisyen 2 2018 Yılı KPSSP3 Özel Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. Fizyoterapist 4 2018 Yılı KPSSP3 Döner Sermaye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

Not: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I - GENEL ŞARTLAR: