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Fırat Üniversitesi’ne 100 Sözleşmeli Personel Alınacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır” denildi. Duyuruda aranacak kriterler hakkında, şu bilgilere yer verildi,

Fırat Üniversitesi’ne 100 Sözleşmeli Personel Alınacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır” denildi. Duyuruda aranacak kriterler hakkında, şu bilgilere yer verildi,

14 Temmuz 2019 Pazar 22:24
Fırat Üniversitesi’ne 100 Sözleşmeli Personel Alınacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır” denildi. Duyuruda aranacak kriterler hakkında, şu bilgilere yer verildi.


1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)


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