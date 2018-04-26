Fırat Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Kamu Personeli Alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden sözleşmeli personel alımı duyurusu geldi. Devlet Personel Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi'nden yapılan resmi duyuruda "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, alım için kontenjan ve aranan nitelikler de açıklandı.

Sağlık Teknikeri ve Hemşire unvanlarında gerçekleşecek alımlar için aşağıdaki başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor :

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvurular 10 Mayıs Perşembe Günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak. Talep edilen belgeler ve diğer detaylar için aşağıdaki başvuru kılavuzuna göz atabilirsiniz.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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