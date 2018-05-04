Erciyes Üniversitesi'nin 158 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı için Başvurular 8 Mayıs'ta Sona Erecek

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin 158 sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden geçtiğimiz ayın 24'ünde yayımlanan ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 2 (iki) Eczacı, 5 (beş) Fizyoterapist, 3 (Üç) Psikolog, 2 (İki) Diyetiyen, 124 (yüzyirmidört) Hemşire. 21 (Yirmibir) Sağlık Teknikeri ve giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1 (Bir) Tabip olmak üzere toplam 158 (yüzellisekiz) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Eczacı ve Tabip pozisyonları için gerçekleştirilecek alımlarda KPSS şartı aranmayacak, diğer pozisyonlar için adayların KPSS Şartı , Başvuru özel ve genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Başvurular talep edilen belgelerle birlikte Üniversite'nin personel dairesi başkanlığına şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alıma ilişkin detayları barındıran başvuru kılavuzuna göz atmak için lütfen TIKLAYIN.