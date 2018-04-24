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Erciyes Üniversitesi KPSS'li ve KPSS'siz 158 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir ilan yayımladı. Az önce yayımlanan ilanda Üniversite, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 158 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

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Erciyes Üniversitesi KPSS'li ve KPSS'siz 158 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir ilan yayımladı. Az önce yayımlanan ilanda Üniversite, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 158 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

24 Nisan 2018 Salı 15:52
Erciyes Üniversitesi KPSS'li ve KPSS'siz 158 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Erciyes Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda toplamda 158 kamu personel alımı yapılacağı bildirilirken alım yapılacak sayının kadrolara göre dağılımı şu şekilde verildi:

2 Eczacı, 5 Fizyoterapist, 3 Psikolog, 2 Diyetiyen, 124 Hemşire. 21 Sağlık Teknikeri ve 1 Tabip.

Yayımlanan ilanda Eczacı ve Tabip kadrosuna yapılacak kamu personeli alımında KPSS şartı aranmadığı belirtildi. 

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
  • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Tabip ve Eczacılık pozisyonu hariç)
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
  • Tabip ve Eczacı pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu belirlenecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

  • Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
  • KPSS sınav sonuç belgesi
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  • Fotoğraf (1)
  • İş talep formu 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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