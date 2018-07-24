Erciyes Üniversitesi 86 Personel Alım İlanı Yayımlandı

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda alınacak personellerin şu pozisyonlarda istihdam edileceğine yer verildi: 3 (üç) Fizyoterapist, 1 (bir) Diyetiyen, 65 (altmışbeş) Hemşire. 12 (oniki) Sağlık Teknikeri ve giderleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1 (Bir) Tabip, giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 4 (dört) Sağlık Teknikeri.

MEZUNİYET ŞARTI VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak,

Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Tabip pozisyonu hariç)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Başvurular 15 gün sonra sona erecek.

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