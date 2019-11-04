Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı En Az 5 Bin TL Maaşla Memur Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az 5 bin TL maaşla memur alımı yapılacağı ifade edildi. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları ve başvuru detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının bir ilanı yayımlandı. Yaymlanan ilanda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. İşe alınacak olan personeller ise en az 5 bin TL maaş alacak. İlana ilişkin şartları ve başvuru detaylarını kamupersoneli.net olarak aşağıda okuyucularımızla paylaşıyoruz.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Buna göre adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

A - ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P48 puan türünden en az 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak (100’üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

B - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

C- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

D - Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları,

E - Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı fakülteden birini bitirmiş olmak,

F - Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi yaptırılır.),

G - Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,

H - Daha önce yapılmış olan Kurumumuz Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak,

I - Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

2 - Müracaat İşlemleri:

Başvurular MTA Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müracaat Formuyla yapılacaktır.

Form ekinde:

A ) Nüfus cüzdanı fotokopisi

B ) Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

C ) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Hizmet taahhüdü beyanı)

D ) Askerlik durum beyanı,

E ) 3 adet vesikalık fotoğraf,

F ) Adli Sicil beyanı,

G ) Sağlık durum beyanı

H ) Özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile yazılmış)

I ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği, yer alacaktır.

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 11 Kasım'a başlayacak ve 22 Kasım'a kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adyalar başvurularını MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (F-Blok 3. Kat) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 139 - 06800 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresine şahsen başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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