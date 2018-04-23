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En Az Lise Mezunu Sivil Memur Alınacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın KPSS puanıyla gerçekleştireceği sözleşmeli personel alımı için başvurular 30 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

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En Az Lise Mezunu Sivil Memur Alınacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın KPSS puanıyla gerçekleştireceği sözleşmeli personel alımı için başvurular 30 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:13
En Az Lise Mezunu Sivil Memur Alınacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın KPSS puanıyla gerçekleştireceği sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca Nisan ayının başında yapılan resmi duyuruda 9 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında başvurusu alınacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kontenjan bilgisi paylaşılmış "Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik K.lığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Alımlar için adayların her bir unvan için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarının yanı sıra 2016 KPSS'ye girmiş olması  ve en az 60 puan almış olması gerekiyor. İşte İlan edilen Kontenjanlar : 

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