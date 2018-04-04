En Az Lise Mezunu Büro Personeli Alımı için Başvurular 9 Nisan'da Başlıyor

Büro Personeli Alımı için Tercihler 9 Nisan'da Başlıyor !

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 240 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru dün Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayımlanmıştı. İlgili duyuruda başvuruların 9 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, alımın büyük bir kısmının Büro Personeli pozisyonunda gerçekleşeceği belirtilmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı alımları için başvuru işlemleri www.sahilguvenlik.gov.tr adresi üzerinden 30 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU ÖZEL - GENEL ŞARTLARINI DİKKATLE İNCELEMELİSİNİZ

Başvuruda bulunacak adayların başvuru özel şartları ve genel şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor. Başvuru öncesi ve sonrası tüm gelişmeler www.sahilguvenlik.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. Başvuru kılavuzuna göz atmak için TIKLAYIN .

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Sahil Güvenlik Komutanlığı alımları için ilan edilen pozisyonlar: